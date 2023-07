Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutter bezahlt Geldstrafe - Sohn entgeht Haft

Basel (ots)

Da ein mit Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger nicht genügend Barmittel mit sich führte, um die Geldstrafe zu bezahlen, sprang seine Mutter mit über 2500 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Eine Bundespolizeistreife kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am Samstagmittag, den 22. Juli 2023 im Badischen Bahnhof Basel. Die Kontrolle des Mannes ergab, dass er mit zwei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung war der Mann zu Geldstrafen von insgesamt 2600 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte bezahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden die Haftbefehle erließen. Die Bundespolizei verbrachte ihn zum Bundespolizeirevier Lörrach. Von dort aus kontaktierte er seine in Nordrhein-Westfalen lebende Mutter. Diese brachte den geforderten Betrag zur dortigen Bundespolizei. So ersparte sie ihrem Sohn eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und er durfte seine Reise fortsetzen.

