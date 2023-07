BPOLI-WEIL: Hubschraubersprungfahndung an französischer Grenze

Breisach (ots) - Eine gesuchte 54-Jährige wurde am Freitag durch die Bundespolizei in Breisach am Rhein festgenommen. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die deutsche Staatsangehörige wurde am Vormittag des 14. Juli 2023 in Breisach durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen die 54-Jährige ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorliegt. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von ...

