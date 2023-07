BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt 17-jährigen Fahrraddieb fest

Basel (ots) - Da ein mit Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger nicht genügend Barmittel mit sich führte, um die Geldstrafe zu bezahlen, sprang seine Mutter mit über 2500 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Eine Bundespolizeistreife kontrollierte den deutschen Staatsangehörigen am Samstagmittag, den 22. Juli 2023 im Badischen Bahnhof Basel. Die Kontrolle des Mannes ergab, dass ...

