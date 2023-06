Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in die JYSK-Filiale

Lahnstein (ots)

Am Samstag, 10.06.2023 wurde ein Einbruch in die JYSK-Filiale Am Rasenplatz in Lahnstein gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 18:45 Uhr - 09:15 Uhr das Schloss des Außenlagers auf und entwendeten Gartenliegen und Auflagen im Wert von ca. 500EUR.

Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Lahnstein melden

