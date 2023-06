POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Überschlag bei Gondershausen

Andernach (ots) - Am 10.06.2023, gegen 16:24 Uhr, wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass es in den Grünanlagen am Rhein, im Bereich der Mittelrheinhalle, auf dem dortigen Fußweg / Radweg zu einem Verkehrsunfall kam, in dessen Verlauf eine 76-jährige aus dem Bereich Vogtland, verletzt wurde. Vor Ort konnte eruiert werden, dass ein männlicher Radfahrer mit Anhänger, ca. 35 Jahre alt, bekleidet mit einem ...

