Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach, Radweg am Rhein, Höhe Mittelrheinhalle

Andernach (ots)

Am 10.06.2023, gegen 16:24 Uhr, wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass es in den Grünanlagen am Rhein, im Bereich der Mittelrheinhalle, auf dem dortigen Fußweg / Radweg zu einem Verkehrsunfall kam, in dessen Verlauf eine 76-jährige aus dem Bereich Vogtland, verletzt wurde. Vor Ort konnte eruiert werden, dass ein männlicher Radfahrer mit Anhänger, ca. 35 Jahre alt, bekleidet mit einem gelben Trikot, mit der Frau zusammenstieß. Anschließend flüchtete er in Richtung Remagen ohne sich um die Verletzung oder die Dame zu kümmern. Fahndungsmaßnahmen auch mit einem Polizeimotorrad verliefen ergebnislos. Zeugen die Hinweise auf den Radfahrer oder die Fluchtrichtung von diesem geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Rufnummer der Polizei Andernach: 02632- 9210. Die verletzte Frau konnte nach ambulanter Behandlung das KH wieder verlassen.

