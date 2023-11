Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung der Polizei vor falschen Computerfirma-Mitarbeitern

Gelsenkirchen (ots)

Immer wieder warnt die Polizei vor unterschiedlichsten Betrugsmaschen, doch immer wieder erbeuten Betrüger mit leicht abgewandelten Tricks das Ersparte von Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern. So auch im Falle eines 68-Jährigen, der am Montag, 30. November 2023, von einem falschen Mitarbeiter eines Computerunternehmens betrogen wurde. Gegen 10 Uhr stürzte der Computer des Mannes in Buer plötzlich ab und auf dem Bildschirm erschien die Telefonnummer eines angeblichen Service-Centers, das der Gelsenkirchener daraufhin kontaktierte. Am anderen Ende nahm sodann ein angeblicher Mitarbeiter der Firma das Gespräch entgegen und forderte den Mann auf, für die Wiederherstellung seiner Firewall, eines digitalen Virenschutzes, Guthaben-Karten für die Spielkonsole Xbox zu erwerben. Der Aufforderung kam der Senior nach, erwarb in einem Geschäft die Guthaben-Karten mit einem vierstelligen Aufladungsbetrag und schickte diese dem falschen Mitarbeiter über den Messengerdienst Whatsapp. Am nächsten Tag forderte der Betrüger eine erneute Zahlung mit Guthaben-Karten für die Xbox, mit dem Verweis darauf, dass es weiterhin Schwierigkeiten mit der Freischaltung der Firewall gebe. Auch dieser Aufforderung folgte der Gelsenkirchener, wurde aber nach der Zahlung misstrauisch und erstattete schließlich Strafanzeige bei der Polizei.

Die Warnung bleibt aktuell: Bleiben Sie misstrauisch bei Geldforderungen, vor allem, wenn eine Zahlung durch Guthaben-Karten erfolgen sollen! Beenden Sie derartige Telefongespräche und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über die Notrufnummer 110.

