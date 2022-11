Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kratzer auf der Fahrertür + 7-jähriges Mädchen von Pkw erfasst - Polizei sucht Unfallzeugen + Mushecke-Spiegel vom schwarzen Golf beschädigt-Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kratzer auf der Fahrertür

Nachdem ein noch unbekannter Täter die Fahrertür mutwillig verkratzte, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene schwarze Nissan Qashqai mit Offenbacher Kennzeichen (OF) stand zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Montag, 28. November, ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Sankt-Martin-Straße 15. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Großseelheim - 7-jähriges Mädchen von Pkw erfasst - Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei Stadtallendorf bittet bislang nicht erfasste Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls von Montag, 28. November, um ca. 15.35 Uhr, vor dem Anwesen Marburger Ring 35 sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein Richtung Schönbach fahrender 58 Jahre alter Mann mit seinem grauen C-Klasse Mercedes ein die Straße überquerendes 7-jähriges Mädchen. Das Mädchen wurde aufgeladen und stürzte im weiteren Verlauf des Geschehens auf die Straße. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt transportierte der Rettungswagen das schwer, nach ersten Rückmeldungen jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Kind ins Krankenhaus. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Mushecke - Spiegel vom schwarzen Golf beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf bitten nach einem Verkehrsunfall in der Mushecke um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Dienstag, 29. November, zwischen 07 und 11.50 Uhr. Der betroffene schwarze VW Golf mit BID-Kennzeichen parkte am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Mushecke 1. Nach den Spuren fuhr das derzeit noch unbekannte, verursachende Fahrzeug vom Friedhof kommend durch die Mushecke zur Hospitalstraße und streifte beim Vorbeifahren den geparkten Golf. Am Golf entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallkrachen gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

