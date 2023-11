Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist beim Einschreiten angesichts des Diebstahls einer Israel-Flagge vor dem Rathaus in der Altstadt verletzt worden. Der 41-Jährige hatte am Sonntagabend, 5. November 2023, gegen 19.35 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus beobachtet, wie drei männliche Personen versuchten, die Israel-Flagge vom Fahnenmast zu entwenden. Als er die zum Teil am Fahnenmast hochgekletterten Unbekannten ansprach, was sie dort tun würden, sprang einer der drei vom Mast runter und schlug den Gelsenkirchener. Anschließend flüchtete das Trio, ohne Flagge, in Richtung des Musiktheaters. Der 41-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die drei männlichen Tatverdächtigen waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatten alle drei dunkle Haare und waren weitest gehend dunkel gekleidet. Einer von ihnen war jedoch mit einer weißen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 0209 365 8501 beim Staatsschutz oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

