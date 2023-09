Feuerwehr Bremen

FW-HB: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Bremen

Bremen (ots)

(Rich)Ein Kellerbrand in der Bismarckstraße im Ortsteil Bremen-Hulsberg, war der erste von drei größeren Brandeinsätzen, die die Feuerwehr Bremen in der Nacht vom 05. auf den 06. September 2023 in Atem hielt. Um 20:56 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Brand in einem Keller eines zweigeschossigen Wohngebäudes gemeldet. Daraufhin alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten und Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang Rauch aus dem Keller. Ein Bewohner des Gebäudes befand sich bereits im Freien. Zur Brandbekämpfung gingen direkt zwei Atemschutztrupps ins Gebäude vor. Im Keller ist aus noch ungeklärter Ursache die Elektronik eines Blockheizkraftwerkes in Brand geraten. Der Brand konnte von den vorgehenden Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um 21:38 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Die Lüftungs- und Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 22:30 Uhr hin.

Um 21:56 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem weiteren Brandeinsatz in der Weser-Ems-Straße in Bremen-Hemelingen. Gemeldet wurde der Brand einer 40 Fuß Container-Papierpresse. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 3 und 5 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten wurden zur Brandbekämpfung in das Industriegebiet alarmiert. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufwendig, da der Container vollständig ausgeräumt werden musste, um sämtliche Glutnester erreichen zu können. So zog sich ein vermeintlich einfacher Einsatz über zwei Stunden hin.

In der Straße Beim Rethpohl in Ortsteil Bremen-Osterholz wurde ein Einfamilienhaus stark beschädigt. Der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde um 00:32 Uhr ein PKW vor einem Gebäude gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war der Brand bereits auf das Gebäude übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 3 und 7 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz bekamen den Brand u.a. durch eine Brandbekämpfung über zwei Drehleitern schnell in den Griff, dennoch konnte ein hoher Sachschaden nicht verhindert werden. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch länger hin, da immer wieder Glutnester festgestellt worden sind.

