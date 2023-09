FW-HB: Kellerbrand - 35 Einsatzkräfte vor Ort

Bremen-Burgdamm (ots) - Am Donnerstagmorgen, 17.08.2023, kam es zu einem Feuer in einem Gewerbebetrieb an der Bremer Heerstraße. Es brannte in einer Filteranlage. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Gegen 7:20 Uhr erfolgte der Alarm für die Einheiten der Feuerwehr Bremen zu dem gemeldeten Brand in dem Betrieb in Burgdamm. Am Einsatzort trafen die Kräfte ...

