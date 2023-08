Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einem Gewerbebetrieb

Bremen-Burgdamm (ots)

Am Donnerstagmorgen, 17.08.2023, kam es zu einem Feuer in einem Gewerbebetrieb an der Bremer Heerstraße. Es brannte in einer Filteranlage. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 7:20 Uhr erfolgte der Alarm für die Einheiten der Feuerwehr Bremen zu dem gemeldeten Brand in dem Betrieb in Burgdamm. Am Einsatzort trafen die Kräfte auf ein Feuer in einer Filteranlage in einer 4.000 Quadratmeter großen Lagerhalle. Direkt ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor, weitere Löschmaßnahmen wurden eingeleitet. In der Folge kamen mehrere Atemschutztrupps zum Einsatz. Der Brand war bereits um kurz nach 8 Uhr unter Kontrolle.

Für weitere gezielte Löschmaßnahmen musste die Kräfte einzelne Anlagenteile demontieren. Parallel begann die Be- und Entlüftung des Gebäudes, die einige Zeit später mit Freimessungen durch den Fachberater Gefahrgut abgeschlossen werden konnten.

Zwischenzeitlich sichtete der Rettungsdienst sieben Personen, die über Atembeschwerden klagten. Dafür war ein größeres Aufgebot des stadtbremischen Rettungsdienstes alarmiert worden. Zwei Patient:innen wurden letztlich für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren seitens der Feuerwehr knapp 40 Kräfte - Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Burgdamm, Führungsdienste und einzelne Einsatzmittel weiterer Berufsfeuerwehr-Wachen. Für den Rettungsdienst waren rund ein Dutzend Helfer:innen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell