Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit sechs leichtverletzten Personen in Wardenburg/Oberlethe

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 23.09.2023, kam es gegen 19:00 Uhr in Oberlethe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden. Ein 54-jähriger Westersteder befuhr zusammen mit seiner 52-jährigen Beifahrerin mit seinem Pkw Ford den Tungeler Damm in Richtung Achternholt. Im Kreuzungsbereich Tungeler Damm/Am Brink/Ammerländer Str./Böseler Str. war er im Begriff, nach links in die Straße "Am Brink" abzubiegen. Dabei übersah er den von der Böseler Str. in Gegenrichtung fahrenden, vorfahrtberechtigten Pkw BMW, in dem sich neben dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Oldenburg noch drei weitere Insassen, darunter ein sechsjähriges Kind, befanden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw, in dessen Folge der BMW von der Fahrbahn abkam, zwei Verkehrsschilder überfuhr und in einem angrenzenden Vorgarten schließlich zum Stillstand kam. Neben den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg und Achtermeer, kamen 5 Rettungswagen und 2 Notärzte zum Einsatz. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 24.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell