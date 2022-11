Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermeintlicher "Sonnenanbeter" von Bundespolizei festgenommen

Aachen

Einen nicht alltäglichen Fall hatten die Beamten der Bundespolizei in Aachen am Wochenende zu bewältigen. Bei einem grenznahen Streifengang an der Grünen Grenze bei Aachen-Vetschau, auf Höhe der Windräder, sahen sie am Sonntagnachmittag (bei Sonnenschein) einen unbekleideten Mann auf einer Matratze liegen.

Sie unterbrachen den Streifengang und stellten den vermeintlichen "Sonnenanbeter" zur Rede.

Bei der anschließenden Kontrolle seiner Ausweispapiere stellten die Beamten bei dem 64-Jährigen fest, dass er nicht nur der Sonne an diesem Tag frönte, sondern in der Vergangenheit wegen exhibitionistischer Handlungen mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart suchte ihn aus diesem Grund mit Haftbefehl und hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Der Betroffene muss diesbezüglich eine Haftstrafe von 10 Monaten absitzen.

Des Weiteren lag gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Erregens öffentlichen Ärgernisses bei der Staatsanwaltschaft in Esslingen vor. Da hier eine erneute exhibitionistische Handlung vorliegen könnte, wurde gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt.

Im Anschluss seiner Festnahme verbrachte man den 64-Jährigen in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidium Aachen, um ihn später in eine Justizvollzugsanstalt überführen zu können.

