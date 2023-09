Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufmerksame Nachbarin ermöglicht Festnahme eines Wohnungseinbrechers in Großenkneten/Huntlosen

Delmenhorst (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:00 Uhr in Huntlosen in der Straße "Am Bahndamm" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, dessen Täter aufgrund einer aufmerksamen Nachbarin von der Polizei auf frischer Tat festgenommen werden konnte. Eine Person auf dem Grundstück der nicht anwesenden Nachbarn wurde dabei von der Hinweisgeberin umgehend der Polizei gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte versuchte die noch auf dem tatbetroffenen Grundstück angetroffene Person zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sich die Person, bei der es sich um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelte, gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür Zugang zum Haus verschafft und u. a. Schmuck entwendet hatte, in dessen Besitz sie sich noch bei der Festnahme befand. Der Beschuldigte wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

