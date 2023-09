POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 20.09.2023, und Donnerstag, 21.09.2023, hat die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen in mehreren Objekten in Seelze und Delmenhorst zwei mutmaßliche Händler von Betäubungsmitteln festgenommen. Es wurden hohe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. In einem ...

mehr