POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Körperliche Auseinandersetzung auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Donnerstag, 21. September 2023, 11:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt eskaliert. Ein Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Ein 37-jähriger Mann aus Thüringen befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener steuerte er einen kleinen Parkplatz an, um eine vorgeschriebene Ruhepause einzulegen. Ein freier Parkplatz für Lkw war aber durch einen Pkw blockiert. Der 37-Jährige verließ die Sattelzugmaschine und sprach den Insassen an. Dieser stieg aus dem Pkw aus. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, das zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Der 37-Jährige erlitt dabei Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der Pkw-Fahrer bestieg seinen Pkw, einen schwarzen SUV, und entfernte sich vom Parkplatz.

Aufgrund der genauen Aussagen eines Zeugen wird der tatverdächtige Pkw-Fahrer zu ermitteln sein. Gegen ihn richtet sich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Berufskraftfahrer sind an gesetzliche Vorgaben zu Lenk- und Ruhezeiten gebunden und auf freie Parkplätze angewiesen. Die durch Zusatzzeichen ausgewiesenen Parkplätze für Lkw, Sattelzüge, Busse (...) sollten aus Gründen der Fairness zwingend für die Fahrer entsprechender Fahrzeuge freigehalten werden. Verstöße können mit einem Verwarngeld geahndet werden.

