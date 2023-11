Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 1 - Beifahrer flüchtet 170 Gramm Marihuana, Extasy und Kokain - Festnahme auf angrenzendem Feld

Münster / Lengerich (ots)

Polizisten haben am Sonntagmorgen (12.11., 8 Uhr) auf einem Feld an der Autobahn 1 bei Lengerich einen flüchtenden Unfallbeteiligten samt Drogen im Rucksack gestellt.

Die Beamten wurden zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen gerufen. Als sie an der Unfallörtlichkeit eintrafen, rochen sie Marihuana am beteiligten Auto. Auf Nachfrage, ob jemand Drogen konsumiert hätte oder sich in dem Wagen Betäubungsmittel befinden würden, ging ein 20-Jähriger zu dem Pkw und schnappte sich von dem Rücksitz einen Rucksack. Mit diesem flüchtete er über die Leitplanke, die Böschung hinab, über einen Wildschutzzaun auf ein angrenzendes Feld. Ein Polizist nahm sofort die Verfolgung auf und stellte ihn etwa 400 Meter weiter. In dem Rucksack fand der Beamte etwa 170 Gramm Marihuana sowie Ecstasy und Kokain. Zudem hatte der 20-Jährige Unterlagen einer Uhr im Wert von circa 12.000 Euro dabei. Diese Uhr war als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

