Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen wurde in der Ringstraße während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters Zutritt und durchwühlten die Schränke in mehreren Zimmern. Es entstand ein Sachschaden von rund tausend Euro. Das genaue Stehlgut steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

