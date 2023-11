Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R. A81/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Autobahn 81 (25.11.2023)

Zimmern o.R. A81 (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 0.15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil ereignet. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Wagen. Im weiteren Verlauf krachte der Audi in die Leitplanke. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell