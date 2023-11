Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Personen bei Benzinverpuffung verletzt (25.11.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitag ist es gegen 11.30 Uhr in Bad Dürrheim, "Auf Stocken", zu einem Arbeitsunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Beschäftigte einer Firma hantierten mit der offenen Flamme eines Feuerzeugs an einem benzinbetriebenen Arbeitsgerät. Dabei entzündeten sich Dämpfe am Benzintank der Maschine und es kam zu einer Verpuffung, bei der sich die Personen leichte Brandverletzungen zuzogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell