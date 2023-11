Königsfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 18.45 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Schlesierweg" eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Wohnung und durchwühlten alle Räume. Dabei fiel ihnen ein kleiner Safe in die Hände, in dem sich Geld und weitere Wertsachen befanden. Die Höhe des angerichteten ...

