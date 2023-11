Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 32-Jähriger begrapscht Jugendliche - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen (25.11.2023)

Singen (ots)

Ein Mann hat am Samstagabend in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße mehrere Jugendliche begrapscht. Im Bereich der Rolltreppe fasst der 32-Jährige einer 15-Jährigen an den Po. Drei weitere Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren begrapschte der junge Mann ebenfalls.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, die der 32-Jährige ebenfalls unsittlich anfasste, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell