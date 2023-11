Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße - 20-Jähriger verletzt (26.11.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße in der Nacht auf Sonntag verletzt worden. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten in der Disco, traf ein 20-Jähriger im Bereich zwischen der Disco und einem Reifenhandel erneut auf die beiden Unbekannten, mit denen er zuvor in Streit geraten war. Einer der beiden schlug dem jungen Mann daraufhin mehrfach ins Gesicht, woraufhin der 20-Jährige stürzte und sich neben einem Nasenbeinbruch und Platzwunden durch die Schläge beim Sturz noch den Arm brach.

Zu dem Angreifer liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 175-180 Zentimeter groß, dunkle, lockige Haare und dunkel gekleidet.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Angreifers und seines Begleiters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell