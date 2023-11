Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Lerchental" ein (24.11.2023)

Markelfingen (ots)

Am Freitag in den frühen Abendstunden ist es in der Straße "Zum Lerchental" zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Gegen 17.40 Uhr verschafften sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort durchsuchten sie diverse Zimmer und Schränke, ehe sie ein Hausbewohner überraschte und die Täter die Flucht über weitere Gärten hinweg in Richtung Oberdorfstraße ergriffen.

Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße "Zum Lerchental" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

