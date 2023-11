Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener und berauschter Autofahrer verursacht Unfall - 10.000 Euro Blechschaden (26.11.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden hat ein betrunkener und berauschter Autofahrer bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße verursacht. Gegen 1 Uhr bog ein 31-jähriger BMW-Fahrer von der Bahnhofstraße kommend bei Grün zeigender Ampel nach links auf die Hauptstraße ab. Ein von der Hauptstraße in Richtung Rielasinger Straße fahrender 21-Jähriger mit einem Kia missachtete die für ihn Rot zeigende Ampel und prallte in das Heck des BMW. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der junge unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Da der 21-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen.

