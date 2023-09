Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Täter ermittelt - Nach Einbruch in Oberschule und schwerem Diebstahl an Zigarettenautomaten

Hessisch Oldendorf (ots)

Mittwochmorgen (06.09.2023) gegen 02:15 Uhr, kam es in der Mühlenbachstraße in Hessisch Oldendorf zu einem Einbruch in die Oberschule. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Schulgebäude und durchsuchten mehrere Räume. Wie die Täter in das Objekt kamen und welches Diebesgut erlangt wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zeuge erkannte eine eingeschaltete Deckenbeleuchtung in einem Raum der Schule, welche kurz danach ausgeschaltet wurde. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die Täter konnten zunächst unerkannt entkommen. Zur Fahndung nach den Flüchtigen, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei und einen Zeugenhinweis, konnten drei Personen ermittelt werden, die für die Tat an einem Zigarettenautomaten in Hessisch Oldendorf, aus derselben Nacht, in Frage kamen. Bei diesen handelt es sich um einen 17-, sowie zwei 19-Jährige aus den Bereichen Hessisch Oldendorf und Auetal. Die Täter gaben den schweren Diebstahl an dem Zigarettenautomaten zu und zeigten sich auch für den Einbruch in die Oberschule verantwortlich.

Wohnungsdurchsuchungen bei den betroffenen Personen führten zum Auffinden von umfangreichem Beweismaterial. Die Beschuldigten müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell