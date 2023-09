Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ilja Walter ist neuer Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Hameln/Holzminden (ots)

Zum 01.09.2023 trat Polizeioberkommissar Ilja Walter seinen neuen Posten im Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden an.

Damit übernimmt er das Tätigkeitsfeld von Oliver Bente, der dieses Amt zuletzt bekleidete und demnächst in den Ruhestand verabschiedet wird. Mit einer Übergangszeit von einem Monat, folgt nun Ilja Walter als Beauftragter für Kriminalprävention. Der 51-Jährige war zuvor seit 1994 im Polizeikommissariat Bad Pyrmont tätig, wo er seit 2018 als Kontaktbeamter für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und ansprechbar war.

In der Präventionsarbeit engagiert sich der Oberkommissar jedoch schon seit dem Jahr 2011. Zusammen mit dem Seniorenbeirat, dem Präventionsrat und der Stadt Bad Pyrmont, führte er viele Veranstaltungen im Bereich der Verkehrssicherheit mit Senioren durch. Später kamen sowohl die Beratung im Bereich von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, als auch Aktionen an Grundschulen und Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht hinzu.

Nun wird der neue Beauftragte für Kriminalprävention Interessierte auch zu weiteren Themen informieren. Im Bereich des Einbruchschutzes bietet er Vor-Ort-Termine an und berät hinsichtlich der Gebäudesicherung. Dabei wird die sogenannte "Schwachstellenanalyse" individuell bei einer Besichtigung am Objekt durchgeführt. Die Opfernachsorge stellt ebenfalls ein wichtiges Thema der Präventionsarbeit dar. Personen, die Opfer von Straftaten geworden sind, insbesondere im Bereich der Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen, können sich bei dem Beauftragten für Kriminalprävention Unterstützung holen.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, wie Vereinen und Behörden, stellt dabei einen wichtigen Part einer erfolgreichen Präventionsarbeit dar. Am Blaulichttag, der am Samstag, dem 23.09.2023, in Hameln stattfinden wird, steht der Oberkommissar an einem Beratungsstand für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Kontakt: ilja.walter@polizei.niedersachsen.de

