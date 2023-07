Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am 24.07.2023 gegen 20:00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer mit einem 21-jährigen Sozius in der Dudenhofer Straße an einer Polizeistreife vorbei. Da das Kennzeichen heruntergeklappt war, wollten die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen. An einer roten Ampel an der Kreuzung Dudenhofer Straße/Obere Langgasse fuhren die Beamten auf gleicher Höhe neben den Roller und sprachen den Fahrer an. Dieser fuhr daraufhin unvermittelt nach rechts über den Gehweg den Fußweg hinunter in den Schützenpark. Die Beamten folgten dem Roller mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Über Außenlautsprecher wurde der Fahrer nochmals zum Anhalten aufgefordert. An der Abzweigung in den Schützenpark bog der Roller nach links in Richtung Schützenstraße ab und fuhr weiter durch den Park. Ein bislang unbekannter Geschädigter, der zu Fuß unterwegs war, musste offenbar zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu verhindern. An der Ausfahrt Schützenstraße aus dem Schützenpark bog der Roller dann nach rechts in die Holzstraße ab. Hier kam es bei geringer Geschwindigkeit zu einer Berührung mit dem eingesetzten Streifenwagen. Dabei stürzte der Rollerfahrer mit seinem Sozius. Durch den Sturz wurden beide leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes wurde abgelehnt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige noch nie einen Führerschein gemacht hatte. Das am Roller angebrachte Klappkennzeichen stammt aus dem Jahr 2017 und war für diesen Roller nie zugelassen. Der Roller hat keine gültige Zulassung. Außerdem hatte der 18-Jährige Umbauten an dem Roller vorgenommen, so dass dieser nach Angaben des Fahrzeugführers eine Geschwindigkeit von ca. 80 km/h erreicht. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fanden die Beamten noch einen ausziehbaren Schlagstock aus Metall. Der Schlagstock und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der oben genannte Zeuge aus dem Schützenpark oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. ).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell