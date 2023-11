Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter wirft Scheibe der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ein (26.11.2023)

Engen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag eine Sachbeschädigung in der Straße "Im Glockenziel" begangen. Der Täter warf eine Scheibe der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses mit einem Stein ein und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell