Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 19.05.2023 bis 21.05.2023

Hildesheim (ots)

(fkl) Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgenden Straftaten geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Elze

Am Freitag (19.05.2023) kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Brandstraße in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Kraftrad und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Sachbeschädigung in Mehle

Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 22:30 Uhr in der Alfelder Straße in Mehle zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Deutschen Post. Unbekannte sprengten diesen auf bislang unbekannte Weise. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Am Freitag (19.05.2023) gegen 16:30 Uhr fiel den Beamten der Polizei Elze ein fahrender Pkw ohne Kennzeichen in der Bahnhofsstraße in Elze auf. In einer im Anschluss durchgeführten Kontrolle zeigte sich, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Den 34 Jahre alten Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen: Am Sonntag (21.05.2023) führten Beamte der Polizei Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 116 km/h gemessen. Dieser muss nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg, sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

