POL-HI: Alfeld- Betrug zum Nachteil von Verkaufspersonal

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am Abend des 20.05.2023 zeigte eine Angestellte eines Supermarkts beim Polizeikommissariat Alfeld einen Betrug an. Sie erklärte, dass sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit einen Anruf einer weiblichen Person entgegengenommen hatte. Diese gab an, dass sie in der Firmenzentrale der Supermarktkette arbeiten würde. Die unbekannte Täterin erklärte, dass sie die im Markt befindlichen Pay Karten überprüfen müsste. Hierzu sollte die Anzeigenerstatterin eine entsprechende Karte einlesen und den Code im Rahmen des Telefonats weitergeben. Die Karte wurde eingescannt und der Code wie gefordert durchgegeben. Ein dreistelliger Geldbetrag wurde durch die unbekannte Anruferin von der Karte abgebucht. Das Telefonat wurde nach der Abbuchung umgehend beendet.

Die Darstellung des Sachverhalts dient zur Sensibilisierung und soll insbesondere Verkaufspersonal vor gleichgelagerten Betrugsmaschen warnen.

