POL-OG: Neuried, Altenheim - Schlüssel geklaut, Hinweise erbeten

Hornberg (ots) - Ein Dachstuhlbrand in der Schlossstraße rief am Samstag gegen 16.30 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein eingeschalteter Elektroherd im Dachgeschoss ursächlich für den Brand gewesen sein. Nachdem der Brand bemerkt wurde, konnten alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand durch den Brand verletzt wurde. Am Gebäude entstand mutmaßlich ein Totalschaden ...

