Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Supermarkt

St. Ingbert (ots)

In der heutigen Nacht kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einem Supermarkt in der Spieser Landstraße in St. Ingbert. Zwei bislang unbekannte Täter (männlich und weiblich) brachen hierbei gewaltsam die Zugangstür des Geschäftes auf, indem sie diese mit Hilfe von aneinander geketteten Einkaufswagen zerstörten. Im Anschluss begaben sich die Täter ins Innere, brachen dort mehrere Schränke auf und entwendeten Tabakwaren im Wert von ca. 5000 Euro. Die Täter wurden bei der Tat von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Sie konnten aber kurz vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchten und im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

