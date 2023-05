POL-PPRP: Mit mehr als 100km/h durch die Stadt - Führerschein beschlagnahmt

Frankenthal (ots) - Unbekannte brachen am Montagabend (01.05.2023) in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Höhe in Frankenthal ein. Aus dem Haus wurde geringwertiger Modeschmuck entwendet. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

