POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 11.01.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall Am 09.01.2023, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in der Lautenthaler Straße in Seesen ein Verkehrsunfall. An einem Fußgängerüberweg, kurz vor der Einmündung zur Jahnstraße, musste eine 29-jährige Seesenerin mit ihrem PKW BMW verkehrsbedingt halten. Ein 32-jähriger Mann aus Bad Lauterberg bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter der Marke Renault auf den BMW auf. Die ...

