POL-OG: Offenburg - Mann entblößt Unterleib

Lahr (ots) - Bisher unbekannte Täter sprengten am frühen Montagmorgen den Geldausgabeautomaten eines Bankinstitutes "Im Götzmann" in Lahr-Mietersheim. Der Automat befand sich in einem separaten Raum eines Lebensmitteldiscounter. In Tatortnähe konnten von der Polizei eine Vielzahl an Geldscheinen mit Farbantragungen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Diebstahlschaden dürfte im niederen fünfstelligen Bereich ...

mehr