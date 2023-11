POL-OG: Offenburg - Mit Falschgeld erwischt

Schwanau (ots) - Am Montagabend, gegen 23 Uhr, wurde der Leitstelle in Offenburg ein Gebäudebrand in Schwanau gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte Rauch aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses festgestellt werden. Die in diesem Haus gemeldeten Personen waren unverletzt und hatten das Anwesen bereits verlassen. Die Feuerwehr aus Schwanau hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Ermittlungen ...

