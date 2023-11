POL-OG: Appenweier - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Zusenhofen (ots) - Am vergangenen Dienstag kam es in der Steinstraße zwischen 17 Uhr und 20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Eine 55-jährige Frau hatte ihren BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt und musste beim Zurückkehren feststellen, dass die gesamte Fahrzeuglänge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro. Nun ...

