Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 92-Jähriger verstirbt an Folgen eines schweren Verkehrsunfalls - Nachtrag zu 5638680

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Dienstag, 31.10.2023 11.11 Uhr (Unfallzeitpunkt)

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Wie am Dienstag den 31.10. von uns berichtet, kam es gegen 11.11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 92-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Bei dem Unfall übersah eine 58-jährige Northeimerin den vorfahrtsberechtigten Pkw des 92-Jährigen, wodurch es zu dem schweren Verkehrsunfall kam.

Am Sonntag verstarb der 92-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg an den Folgen der zugezogenen Verletzungen in einem Göttinger Krankenhaus.

Die Pressemitteilung vom 31.10.2023 kann hier nachgelesen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/5638680

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell