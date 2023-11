POL-NOM: Gefahrenstelle durch Vandalismus

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wolfshof, Sonntag, 05.11.2023 10.00 Uhr - 12.15 Uhr NORTHEIM (mil) Am Sonntag parkte ein 41-jähriger Northeimer seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße "Wolfshof" in Northeim. In dem Zeitraum von 10.00 Uhr bis etwa 12.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken den Pkw des 41-jährigen Mannes an der linken Heckschürze. ...

