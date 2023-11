POL-NOM: Unfall nach Überholvorgang

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT VOLPRIEHAUSEN, (SCHLARPER STRASSE), zwischen Samstag, dem 04.11.2023, 08:00 Uhr und Sonntag, dem 05.11.2023, 08:45 Uhr. Bisher unbekannte Täter warfen mehrere Warnbaken um. Die Warnbaken wurden durch die eingesetzten Beamten wieder aufgestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

