POL-H: Polizei rechnet am Sonntag aufgrund von Versammlungen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Hannover-Döhren und der Innenstadt

Hannover (ots) - Seit dem 03.09.2023 hat die Polizei in Ricklingen nach einem vermissten Mann gesucht. Dieser meldete sich heute, 26.09.2023, bei der Polizei in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich im Rahmen der ...

