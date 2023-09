Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus dem Bereich Ricklingen wieder da - Polizei bedankt sich für Mitwirkung

Hannover (ots)

Seit dem 03.09.2023 hat die Polizei in Ricklingen nach einem vermissten Mann gesucht. Dieser meldete sich heute, 26.09.2023, bei der Polizei in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen, die sich im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung an der Suche nach dem ehemals Vermissten beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung zu dem Fall finden Sie im Internet unter folgendem Link: www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5595151. Die Bilder wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

