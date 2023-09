Polizeidirektion Hannover

POL-H: Aktion "Licht-Test 2023" sorgt für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit - Polizei Hannover ahndet Mängel und bietet an verschiedenen Orten Beratung

Hannover (ots)

"Mehr Sicht durch Licht" sollte in der dunklen Jahreszeit auf den Straßen in der Region Hannover nicht nur oberste Prämisse, sondern auch selbstverständlich sein. Denn eine defekte oder falsch eingestellte Beleuchtung an Kraftfahrzeugen verschlechtert nicht nur die eigene Sicht, sondern auch die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmende. Die Aktion "Licht-Test 2023" deckt Mängel auf und vermeidet die Zahlung eines Bußgelds in der Polizeikontrolle.

Im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Oktober 2023 läuft die Aktion des Zentralverbandes der Deutschen Kraftfahrzeugverbands (ZDK) "Licht-Test 2023". Im Zuge dieser Aktion haben Kraftfahrzeugführende die Möglichkeit, ihre Beleuchtungsanlage kostenlos in teilnehmenden Werkstätten überprüfen zu lassen.

Die Polizei Hannover unterstützt die Aktion unter anderem mit Informationsständen, aber auch mit Verkehrskontrollen. Hierbei achten die Polizeibeamtinnen und -beamten verstärkt auf Mängel an Rücklichtern oder Scheinwerfern, beziehungsweise auf deren fehlerhafte Einstellung.

Weiterhin wird das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover in der Landeshauptstadt und in Laatzen Informationsstände einrichten. Hier können sich Interessierte weitere Informationen über den "Licht-Test 2023" einholen. Aber auch weitere Themen, die im Zusammenhang mit der Sicherheit in der dunklen Jahreszeit stehen, werden angesprochen, wie zum Beispiel Einbruchschutz.

An den folgenden Tagen wird das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover für Interessierte bereitstehen:

- Mittwoch, 18.10.2023, von 13:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt Bemeroder Rathausplatz - Donnerstag, 19.10.2023, von 08:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt Schaperplatz - Freitag, 20.10.2023, von 08:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt Stephansplatz, - Samstag, 21.10.2023, von 08:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt Misburg, - Mittwoch, 25.10.2023, von 09:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt Alt-Laatzen, - Freitag, 27.10.2023, 08:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr, auf dem Wochenmarkt Fiedelerplatz.

Über die Aktion "Licht-Test 2023":

Bereits seit 67 Jahren findet die Präventionsaktion "Licht-Test" des ZDK statt. Jeder dritte Pkw in Niedersachsen wurde beim Licht-Test 2022 bemängelt. Im Rahmen der Aktion "Licht-Test 2023" können Kraftfahrzeugführende kostenlos die Beleuchtungsanlagen ihrer Fahrzeuge auf die korrekte Funktion und Einstellung überprüfen lassen und bei Bedarf optimieren bzw. einstellen lassen. Für eine einwandfreie Lichtanlage erhält der Kraftfahrzeugführende eine "Licht-Test 2023"-Plakette ausgehändigt, die an der Windschutzscheibe angebracht werden kann.

Weitere Informationen über die Aktion "Licht-Test 2023" und bereits beteiligte Werkstätten in Ihrer Umgebung sind auf www.licht-test.de zu finden. /san, ram

