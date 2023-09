Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Händler von Betäubungsmitteln fest

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 20.09.2023, und Donnerstag, 21.09.2023, hat die Polizei nach umfangreichen Durchsuchungen in mehreren Objekten in Seelze und Delmenhorst zwei mutmaßliche Händler von Betäubungsmitteln festgenommen. Es wurden hohe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt.

In einem Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Hannover vollstreckt. An mehreren Objekten in Seelze und Delmenhorst beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei circa 3 Kilogramm Heroin, circa 100 Gramm Kokain und circa 3,4 Kilogramm Streckmittel.

Ein 19-Jähriger und eine 38-Jährige wurden vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover am 21.09.2023 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ für beide einen Haftbefehl. Außerdem fanden die Polizisten Bargeld im mittleren vierstelligen Wert. Gegen die Beschuldigten wird nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Dies ist eine gemeinsame Presseinformation der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover. /DB, nash

