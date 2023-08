Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.08.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Streitigkeiten, Körperverletzung

Die Polizei in Eschwege hat jetzt strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Mann aus Thüringen aufgenommen. Der Tatverdächtige war in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00.25 Uhr in Eschwege offenbar fußläufig in der Klosterstraße unterwegs und soll dort auf seine ebenfalls aus Thüringen stammende 39-jährige Ex-Freundin getroffen sein. Diese befand sich u.a. im Beisein einer 51-Jährigen und einer 15-Jährigen aus Eschwege, sowie eines 23-Jährigen aus Wanfried. Der 41-Jährige soll im Zorn dann seiner Ex-Freundin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, wodurch sowohl die 39-Jährige aber auch die umstehenden Personen Augenreizungen erlitten. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige und konnte auch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgegriffen werden. Den 41-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Holzdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl von 1,5 Raummetern Brennholz (Eichenholz; in 5 Meter Stämmen) im Wert von 100 Euro, welches in der Feldgemarkung Haselbusch in Hasselbach (unweit der A 44) zum Abtransport abgelagert war. Von dort haben sich Unbekannte die Holzstämme widerrechtlich angeeignet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 30. Juli (Sonntag) 15.00 Uhr und dem 11. August (Freitag) 16.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Töpfergasse in Eschwege ist ein blauer Ford Focus im Bereich des linken Außenspiegels durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Focus stand auf dem Seitenstreifen geparkt, der Schaden ist dann mutmaßlich im Vorbeifahren verursacht worden. Ereignet hat sich der Unfall zwischen dem 09.08.2023 (17.05 Uhr) und dem gestrigen Montag (10.00 Uhr). Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Laterne angefahren; Schaden 150 Euro

Mit einem Lkw ist ein 60-Jähriger aus Sontra gegen eine Laterne gestoßen, als er im Höhenweg in Eschwege im Rahmen dortiger Bauarbeiten einparken wollte. Dabei verursachte der Mann an der Laterne einen Schaden von etwa 150 Euro, der Lkw blieb unbeschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag um 11.00 Uhr.

Radfahrerin kommt zu Fall und verletzt sich im Gesicht

In der Bahnhofstraße in Eschwege im Bereich des Stadtbahnhofkreisels ist am Montagabend um kurz nach 18.00 Uhr eine 66-jährige Frau aus Frankfurt mit ihrem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin Verletzungen im Gesicht zu. Die Frau war beim Auffahren von der Straße auf den Radweg offenbar weggerutscht und dadurch dann zu Fall gekommen. Eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife aus Eschwege nahm sich des Vorfalls an und verständigte u.a. einen Rettungswagen, der die Frau ins Krankenhaus brachte.

Fundunterschlagung; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde jetzt eine Fundunterschlagung, die sich letzte Woche Montag zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr ereignet hat. In besagter Zeit hat ein 53-Jähriger aus Waldkappel in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege im Bereich des dortigen Kinos sein Portmonee u.a. mit Führerschein, Personalausweis sowie Kredit-und Scheckkarten verloren. Der Geschädigte hatte zuvor das Kino besucht und den Verlust des Portmonees hinterher dann festgestellt. Eine Absuche im Nahbereich und den Räumlichkeiten des Kinos verlief ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 80 Euro. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Mähdrescher gerät in Brand; Ursache augenscheinlich techn. Defekt

Polizei und Feuerwehr sind gestern Nachmittag zu einem in Vollbrand stehenden Mähdrescher gerufen worden. Wie sich den Einsatzkräften vor darstellte, hatte die Arbeitsmaschine auf einem Feld am Ortsausgang von Langehain in Richtung Gut Laudenbach während des Dreschvorgangs Feuer gefangen und geriet letztlich dann in Vollbrand. Bekannt wurde der Vorfall gegen 15.39 Uhr, gegen 16.20 Uhr konnten die Löscharbeiten dann schließlich beendet werden. Im Rahmen der Löscharbeiten musste auch die Straße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Ein Sachschaden ist hier noch nicht abschließend beziffert. Nach erster Begutachtung durch die Feuerwehr ist der Ausbruch des Feuers auf einen technischen Defekt an der Arbeitsmaschine zurückzuführen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

In der Ortslage von Fürstenhagen hat am Dienstagmorgen um 06.25 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ein Wildschwein erfasst, das etwa 200 Meter hinter dem Bahnübergang in Richtung Hirschhagen unvermittelt die Werkstraße überquerte. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, der Sachschaden wird mit 4000 Euro angegeben.

