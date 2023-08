POL-ESW: Polizei in Eschwege nimmt in zwei Fällen Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf

Polizei Eschwege

Verkehrsteilnehmer verweigert Personalien

Am Sonntagnachmittag hat sich ein 74-jähriger Mann aus dem Ringgau gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr gesetzt, nachdem die Beamten in Eschwege ihn gegen 16.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einer Personalienfeststellung unterziehen wollten. Der Mann war mit einem Fahrrad auf der Niederhoner Straße in verkehrswidriger Weise unterwegs, woraufhin sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Da der Mann die Angaben zu seiner Person komplett verweigerte, wurden ihm weitere Maßnahmen angedroht und in der Folge musste der Mann letztlich unter Zwang zur Polizei verbracht werden, um dort weitere Maßnahmen zu seiner Identitätsfeststellung treffen zu können. Während der vorläufigen Festnahme und des Transportes zur Dienststelle setzte sich der Mann dann aktiv gegen die Beamten zur Wehr. Auf der Dienststelle konnten dann letztlich die Personalien des 74-Jährigen in Erfahrung gebracht werden, den nun weitere polizeiliche Ermittlungen wegen Widerstandshandlungen und der Nichtangabe von Personalien erwarten.

Widerstand nach Häuslicher Gewalt

Zu einem Mehrfamilienhaus in Eschwege mussten die Eschweger Beamten am Sonntagabend ausrücken, nachdem es dort gegen 18.45 Uhr in der Wohnung einer Familie zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten gekommen war. Hierbei soll nach vorangegangenen Streitigkeiten der 37-jährige Mann gegenüber seiner gleichaltrigen Frau gewalttätig geworden sein und diese u.a. am Hals gepackt und ihr Schmerzen zugefügt haben. Der Mann sollte daraufhin von der Polizei der Wohnung verwiesen werden, kam dem aber letztlich nicht nach. In Folge dessen wurde der 37-Jährige vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen zur Dienststelle in Eschwege verbracht. Im Rahmen der Festnahme leistete der 37-Jährige aktiv Widerstand, so dass den Mann neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung (Häusliche Gewalt) auch Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erwarten.

