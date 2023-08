Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW beschädigt

Gera (ots)

Ein 61 - jähriger Nutzer eines VW Touran bemerkte am 22.08.2023 gegen 14 Uhr einen Schaden an seinem in Roben abgestellten Fahrzeug. Nach hinzurufen der Polizei wurde eine Sachbeschädigung an dessen PKW aufgenommen, da offensichtlich ein unbekannter Täter mittels Stein eine Seitenscheibe beschädigt hatte

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell