LPI-G: Bei Verkehrsunfall verletzt

Altenburg (ots) - Nobitz: Ein am Kiessee am Teichstrand abgestelltes Moped KRR Simson wurde am 22.08.2023 im Zeitraum von 14:30 - 15:00 Uhr durch unbekannte Täter entwendet. Das Moped Simson S 51 in der Farbe blau war mittels Lenkerschloss gesichert. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

